Samsung добавила в One UI 8.5 крутейшую настройку из iOS — пользователи Galaxy будут очень рады

Олег

Galaxy


Компания Samsung продолжает вдохновляться продуктами конкурентов. В новой утечке One UI обнаружили оформление локскрина, поразительно похожее на iOS.

Речь идет об оформлении часов и даты на экране блокировки. До сих пор часы располагались вертикально, но начиная с версии 8.5 в системе появятся как минимум три варианта горизонтальной позиции. С учетом компоновки часов и виджетов и расположения их на экране локскрин One UI 8.5 поразительно напоминает таковой в iOS.

Скриншоты: SamMobile
Из-за подобных заимствований между iOS и Android остается всё меньше различий. Возможно, в скором времени будет совсем неважно, какая ОС установлена на смартфоне. 

Источник:
SamMobile
Комментарии

–11
nomer09
В one ui надо было добавить лишь одно — дизайн.
27 сентября 2025 в 07:44
#