Samsung добавила в One UI 8.5 крутейшую настройку из iOS — пользователи Galaxy будут очень рады

Компания Samsung продолжает вдохновляться продуктами конкурентов. В новой утечке One UI обнаружили оформление локскрина, поразительно похожее на iOS.
Речь идет об оформлении часов и даты на экране блокировки. До сих пор часы располагались вертикально, но начиная с версии 8.5 в системе появятся как минимум три варианта горизонтальной позиции. С учетом компоновки часов и виджетов и расположения их на экране локскрин One UI 8.5 поразительно напоминает таковой в iOS.
Скриншоты: SamMobile
Из-за подобных заимствований между iOS и Android остается всё меньше различий. Возможно, в скором времени будет совсем неважно, какая ОС установлена на смартфоне.