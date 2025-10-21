Samsung экстренно отменила обновление One UI 8 для кучи смартфонов Galaxy. Похоже, проблемы серьёзные







Южнокорейский бренд Samsung остановил развертывание One UI 8 из-за серьёзной проблемы. Прошивку больше нельзя скачать на флагманские серии Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, а также на другие популярные модели.

Напомним, Samsung начала выпуск стабильной версии One UI 8 в середине сентября и уже обновила более 60 моделей Galaxy. В основном всё прошло гладко. Однако недавно компания обнаружила серьёзные ошибки в стабильных сборках для некоторых устройств.Если вы ещё не обновились, то вам придётся подождать, пока Samsung не возобновит распространение. На момент публикации статьи прошивка ещё доступна в некоторых регионах, но ставить её не стоит.Ну, а если вы уже установили One UI 8, не стоит паниковать. Раз обновление прошло успешно, девайс не должен превратиться в кирпич. Скорее всего, компания уже скоро выпустит новую сборку для всех пользователей.