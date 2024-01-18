Samsung Exynos 2400 сравнили с чипом Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Догадываетесь, что из этого вышло?

Фархад
S24
Фото: WDHN

Вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S24 и Galaxy S24+ компания Samsung представила новый мощный чип Exynos 2400 с графикой AMD RDNA 3. Производитель заявил, что он ничем не уступает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в плане производительности, а некоторые ранние тесты даже предполагали, что в некоторых областях он может быть лучше.

Теперь в сети появились первые результаты тестов синтетической проивзодительности. Вьетнамский YouTube-блогер Khoi Ngong протестировал оба чипа в AnTuTu, сравнив Galaxy S24 на Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra с кастомной версией Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.
S24 Ultra
S24
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Чип Samsung набрал 1,69 млн баллов, а Qualcomm — 1,81 млн. Разница в производительности составляет ~7%. Однако интересно, что на других устройствах Snapdragon 8 Gen 3 выдавал более 2 млн баллов. Вероятно, AnTuTu ещё не оптимизировали утилиту под разогнанный чипсет Qualcomm.

Теперь осталось дождаться, когда эти девайсы попадут к нам на обзор, чтобы вживую сравнить их производительность.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Роман Лесной
–5
Роман Лесной
Ну да, чтобы смс быстро писалось, а то тупит страшно))))
30 минут назад
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