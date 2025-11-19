Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5







Исходный код One UI 8.5 раскрыл подробности о будущих флагманских наушниках Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro. В сети уже появились видео из прошивки с гайдами по подключению и настройке гарнитур. Они раскрывают дизайн и ключевые особенности следующего поколения наушников.

Помимо этого, в тестовой сборке также обнаружили набор реалистичных изображений Samsung Galaxy Buds 4 Pro в белом и чёрном цветах. Увы, скринов базовых Buds 4 нет, но можно лишь предположить, что они будут выглядеть идентично.Обратите внимание, что подсветка Blade Lights не прижилась, как и треугольные ножки. В новом поколении они будут в виде трубок с плоской внешней гранью.Ожидается, что наушники Samsung Galaxy Buds 4 выйдут вместе с флагманами Galaxy S26 в начале 2026 года.