Samsung Galaxy пишет вам, что аккумулятор в хорошем состоянии? Как бы не так!

Фото: Unsplash
Некоторое время назад Samsung добавила в One UI пункт, который призван оповещать владельца смартфона о состоянии и здоровье аккумулятора. В нем можно увидеть строки «Здоровье», «Емкость» и «Статус батареи» — причем обычно там отображаются значения вроде «Норма», «Хорошо» и «Типично». Однако на практике всё это не соответствует реальности.
По факту смартфон Galaxу отображает в этом разделе номинальную и фактическую заводскую емкость АКБ вместо текущего износа. То есть цифра в настройках обычно соответствует таковой в спецификациях модели, но никак не отражает текущую емкость с учетом износа.
Один из пользователей Galaxy отмечает, что даже спустя полтора года и 500 пройденных циклов количестве миллиампер, указанных в настройках, не меняется, а статус по-прежнему отображается как «Нормально». Чтобы узнать реальный износ АКБ, воспользуйтесь нашим гайдом для смартфонов Galaxy.