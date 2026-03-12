Top.Mail.Ru

Samsung Galaxy пишет вам, что аккумулятор в хорошем состоянии? Как бы не так!

Олег

Фото: Unsplash 

Некоторое время назад Samsung добавила в One UI пункт, который призван оповещать владельца смартфона о состоянии и здоровье аккумулятора. В нем можно увидеть строки «Здоровье», «Емкость» и «Статус батареи» — причем обычно там отображаются значения вроде «Норма», «Хорошо» и «Типично». Однако на практике всё это не соответствует реальности. 

По факту смартфон Galaxу отображает в этом разделе номинальную и фактическую заводскую емкость АКБ вместо текущего износа. То есть цифра в настройках обычно соответствует таковой в спецификациях модели, но никак не отражает текущую емкость с учетом износа. 

Один из пользователей Galaxy отмечает, что даже спустя полтора года и 500 пройденных циклов количестве миллиампер, указанных в настройках, не меняется, а статус по-прежнему отображается как «Нормально». Чтобы узнать реальный износ АКБ, воспользуйтесь нашим гайдом для смартфонов Galaxy. 
Источник:
Makeusof
Комментарии