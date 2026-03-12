Samsung Galaxy пишет вам, что аккумулятор в хорошем состоянии? Как бы не так!

Некоторое время назад Samsung добавила в One UI пункт, который призван оповещать владельца смартфона о состоянии и здоровье аккумулятора. В нем можно увидеть строки «Здоровье», «Емкость» и «Статус батареи» — причем обычно там отображаются значения вроде «Норма», «Хорошо» и «Типично». Однако на практике всё это не соответствует реальности.

