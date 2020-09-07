Обновление программного обеспечения с оболочкой One UI 2.5 вышло несколько недель назад вместе с линейками Galaxy Note20, Z Flip 5G и Tab S7. Оно уже доступно для модельного ряда Galaxy S20, а теперь Samsung начала рассылку апдейта для серии Galaxy S10. Его уже начали получать пользователи из Германии.
Список изменений:Samsung DeX
- Поддержка беспроводного подключения DeX, а также соединение с телевизорами через Wi-Fi Direct и Miracast
- Быстрая панель DeX
- Для работы с телевизорами рекомендуется использовать Smart TV, выпущенные после 2019 года
- Поддерживаются параметры масштабирования экрана и размера шрифта
- Новая функция, позволяющая запросить пароль от Wi-Fi у других устройств, которые подключены к этому маршрутизатору
- Кнопка запроса пароля появляется автоматически, когда эта возможность доступна
- Поддержка стикеров Bitmoji на экране Always On Display (AOD)
- Добавлена функция поиска на YouTube во встроенную поисковую панель
- Поддержка разделенного режима в ландшафтном режиме
- Улучшен режим Pro Video
- Добавлена функция, позволяющая отправлять экстренные сообщения о местоположении каждые 30 минут в течение 24 часов
- Улучшение стабильности устройства, исправления ошибок
- Новый функции и улучшения
Обновление весит почти 1 ГБ и содержит версию прошивки G973FXXU8DTH7 для обычного S10, G975FXXU8DTH7 для S10 + и G970FXXU8DTH7 для S10e. Оно поставляется с сентябрьским патчем безопасности. На данный момент его начали получать пользователи из Германии. One UI 2.5 также начали получать Note10 и Note10+ на базе Exynos (SM-N970F и SM-N975F соответственно).
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