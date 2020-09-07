Список изменений:

Поддержка беспроводного подключения DeX, а также соединение с телевизорами через Wi-Fi Direct и Miracast

Быстрая панель DeX

Для работы с телевизорами рекомендуется использовать Smart TV, выпущенные после 2019 года

Поддерживаются параметры масштабирования экрана и размера шрифта

Новая функция, позволяющая запросить пароль от Wi-Fi у других устройств, которые подключены к этому маршрутизатору

Кнопка запроса пароля появляется автоматически, когда эта возможность доступна

Поддержка стикеров Bitmoji на экране Always On Display (AOD)

Добавлена функция поиска на YouTube во встроенную поисковую панель

Поддержка разделенного режима в ландшафтном режиме

Улучшен режим Pro Video

Добавлена функция, позволяющая отправлять экстренные сообщения о местоположении каждые 30 минут в течение 24 часов

Улучшение стабильности устройства, исправления ошибок

Новый функции и улучшения







Обновление программного обеспечения с оболочкой One UI 2.5 вышло несколько недель назад вместе с линейками Galaxy Note20, Z Flip 5G и Tab S7. Оно уже доступно для модельного ряда Galaxy S20, а теперь Samsung начала рассылку апдейта для серии Galaxy S10. Его уже начали получать пользователи из Германии.Одним из наиболее дополнений в этой функции является беспроводный режим DeX, который позволяет использовать интерфейс Samsung DeX без проводов на любом телевизоре с поддержкой Miracast. Также добавлены некоторые функции, связанные с Wi-Fi, в том числе измерение качества, если оно доступно, а также возможность запрашивать пароль Wi-Fi.Обновление весит почти 1 ГБ и содержит версию прошивки G973FXXU8DTH7 для обычного S10, G975FXXU8DTH7 для S10 + и G970FXXU8DTH7 для S10e. Оно поставляется с сентябрьским патчем безопасности. На данный момент его начали получать пользователи из Германии. One UI 2.5 также начали получать Note10 и Note10+ на базе Exynos (SM-N970F и SM-N975F соответственно).