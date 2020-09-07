One UI
Обновление программного обеспечения с оболочкой One UI 2.5 вышло несколько недель назад вместе с линейками Galaxy Note20, Z Flip 5G и Tab S7. Оно уже доступно для модельного ряда Galaxy S20, а теперь Samsung начала рассылку апдейта для серии Galaxy S10. Его уже начали получать пользователи из Германии.

Список изменений:

Samsung DeX
  • Поддержка беспроводного подключения DeX, а также соединение с телевизорами через Wi-Fi Direct и Miracast
  • Быстрая панель DeX
  • Для работы с телевизорами рекомендуется использовать Smart TV, выпущенные после 2019 года
  • Поддерживаются параметры масштабирования экрана и размера шрифта
Wi-Fi
  • Новая функция, позволяющая запросить пароль от Wi-Fi у других устройств, которые подключены к этому маршрутизатору
  • Кнопка запроса пароля появляется автоматически, когда эта возможность доступна
AOD
  • Поддержка стикеров Bitmoji на экране Always On Display (AOD)
Клавиатура Samsung
  • Добавлена функция поиска на YouTube во встроенную поисковую панель
  • Поддержка разделенного режима в ландшафтном режиме
Камера
  • Улучшен режим Pro Video
Сообщения
  • Добавлена функция, позволяющая отправлять экстренные сообщения о местоположении каждые 30 минут в течение 24 часов
Обновление ПО также содержит:
  • Улучшение стабильности устройства, исправления ошибок
  • Новый функции и улучшения
Одним из наиболее дополнений в этой функции является беспроводный режим DeX, который позволяет использовать интерфейс Samsung DeX без проводов на любом телевизоре с поддержкой Miracast. Также добавлены некоторые функции, связанные с Wi-Fi, в том числе измерение качества, если оно доступно, а также возможность запрашивать пароль Wi-Fi.

Обновление весит почти 1 ГБ и содержит версию прошивки G973FXXU8DTH7 для обычного S10, G975FXXU8DTH7 для S10 + и G970FXXU8DTH7 для S10e. Оно поставляется с сентябрьским патчем безопасности. На данный момент его начали получать пользователи из Германии. One UI 2.5 также начали получать Note10 и Note10+ на базе Exynos (SM-N970F и SM-N975F соответственно).


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Источник:

Android Police Android Police

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