Samsung Galaxy S23 получили скрытую киллер-фичу. Она значительно продлит жизненный цикл смартфонов

Малайзийские блогеры с YouTube-канала NL Tech обнаружили новую функцию в устройствах серии Galaxy S23, о которой Samsung умолчала на презентации.
Как выяснилось, в новых девайсах предусмотрен специальный режим питания от розетки в обход аккумулятора «Pause USB Power Delivery». Опция позволяет использовать смартфон во время зарядки по максимуму (например, в играх), не нанося вред батареи, поскольку питание непосредственно поступает на гаджет.
Включить скрытый режим можно в меню Samsung Game Booster, а для его работы уровень заряда батареи должен превышать 20%.
Проведённые тесты показали, что включение этого параметра снижает энергопотребление во время игры с 17 Вт до 6 Вт.
Стоит отметить, что пока эта опция доступна не всем пользователям смартфонов серии Galaxy S23 Ultra, а сама Samsung воздерживается от комментариев.
Кстати, у Samsung уже был подобный режим подачи электроэнергии напрямую на смартфон ещё в Galaxy Note 3 — в нём можно было извлечь аккумулятор и пользоваться, питая от розетки.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides