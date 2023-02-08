Samsung Galaxy S23 получили скрытую киллер-фичу. Она значительно продлит жизненный цикл смартфонов

Фархад


Galaxy S23

Малайзийские блогеры с YouTube-канала NL Tech обнаружили новую функцию в устройствах серии Galaxy S23, о которой Samsung умолчала на презентации.

Как выяснилось, в новых девайсах предусмотрен специальный режим питания от розетки в обход аккумулятора «Pause USB Power Delivery». Опция позволяет использовать смартфон во время зарядки по максимуму (например, в играх), не нанося вред батареи, поскольку питание непосредственно поступает на гаджет.

Galaxy S23

Включить скрытый режим можно в меню Samsung Game Booster, а для его работы уровень заряда батареи должен превышать 20%.

Проведённые тесты показали, что включение этого параметра снижает энергопотребление во время игры с 17 Вт до 6 Вт.

Galaxy S23

Стоит отметить, что пока эта опция доступна не всем пользователям смартфонов серии Galaxy S23 Ultra, а сама Samsung воздерживается от комментариев.

Кстати, у Samsung уже был подобный режим подачи электроэнергии напрямую на смартфон ещё в Galaxy Note 3 — в нём можно было извлечь аккумулятор и пользоваться, питая от розетки.

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3942
st00p1dm0nkey
Класс, такое для ноутов нужно…
Вчера в 16:51
#
Денис Добрыян
+199
Денис Добрыян
Был у меня Note 3. О функции не знал :)
Вчера в 16:58
#
–61
NYX Денис Добрыян
Так это же новая функция. Ноут 3 — это в лохматые 2013. Отличный тел был. Носил несколько лет.
Вчера в 19:22
#
st00p1dm0nkey
+3942
st00p1dm0nkey NYX
В конце статьи есть упоминание о подобной функции у ноут 3, работа от сети без аккумулятора.
Вчера в 20:26
#
–61
NYX st00p1dm0nkey
Ого. Не дочитал. Вот это прикол
час назад в 23:16
#
+131
Nixon
Блин, очень крутая функция! Особенно в машине удобно для навигации. Таксистам маст хэв.
34 минуты назад
#
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