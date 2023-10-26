Samsung Galaxy S24 получит одну из уникальных функций iPhone, которой Apple хвастается уже два года

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Вице-президент компании Samsung Пак Ён Ин официально подтвердил, что будущие смартфоны Galaxy S24 получат поддержку спутниковой связи.Выступая на выставке Semiconductor Expo 2023 (SEDEX), Пак Ён Ин отметил, что компания уже всё протестировала и «провела техническую подготовку для обеспечения связи с использованием спутников». Вероятно, речь идёт о поддержке двусторонней спутниковой связи в модеме Exynos 5300, которым будут оснащены следующие флагманы.Отсюда возникает вопрос: если инсайд о выпуске Galaxy S24 Ultra только на чипах Snapdragon 8 Gen 3 подтвердится, то как эта модель будет поддерживать спутниковую связь. Как мы знаем, базовые Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут доступны с чипами Exynos 2400 во всех регионах, кроме США, поэтому у них такой проблемы не возникнет.Кроме того, Пак Ён Ин рассказал о планах Samsung по повышению графической производительности смартфонов за счет улучшения технологии трассировки лучей до «реалистичного уровня» в играх. Ну и самым интересным нововведением серии станет генеративный ИИ.Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S24 в январе 2024 года.