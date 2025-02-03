Samsung Galaxy S25 подвергли жестким испытаниям и обнаружили забавную деталь, которая порвала соцсети

Автор канала JerryRigEverything заполучил в свою лабораторию свежий флагман от Samsung и сделал с ним всё, что захотел. Пользователи соцсетей взорвались от этого ролика и жестко высмеяли Samsung.
В X-Twitter поднялась волна хейта против Samsung: одни пользователи жаловались и причитали, что за $1300 они получают фейковые колечки на камерах, а другие вспомнили китайские копии iPhone и Samsung Galaxy, у которых обычно присутствуют поддельные наклеенные на корпус линзы камер. Разумеется, не обошлось и без мемов — юзеры тонко подметили способ превратить Galaxy S24 Ultra в S25 Ultra без доплат, смс и регистрации:
Практика наклеивать защитные кольца прямо поверх заднего стекла — не редкость, её применяет и Apple. Однако людей возмутило не столько это, сколько уловка корейского бренда с целью создать видимость прокачанных камер вместо фактического их улучшения. К слову, был еще один забавный нюанс: блогер сломал пополам стилус S Pen и обнаружил, что в нём осталась полость для отсутствующего аккумулятора, которую Samsung не удосужилась полезно приспособить или хотя бы залить пластиком для прочности.
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