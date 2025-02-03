Samsung Galaxy S25 подвергли жестким испытаниям и обнаружили забавную деталь, которая порвала соцсети

Олег

Glaxy S25 Ultra


Автор канала JerryRigEverything заполучил в свою лабораторию свежий флагман от Samsung и сделал с ним всё, что захотел. Пользователи соцсетей взорвались от этого ролика и жестко высмеяли Samsung.

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Блогер по традиции решил проверить Galaxy S25 Ultra на прочность разными способами. Он царапал поверхность стекол и корпуса инструментами разной степени твердости, чтобы определить устойчивость к повреждениям, нагревал смартфон и, среди прочего, решил докопаться до истины в блоке камер. Оказалось, что поверх линз Samsung наклеила дополнительные металлические кольца с чернением, которые визуально увеличивают размер камер. Однако сами камеры на самом деле не изменились.

Glaaxy S25 Ultra

Glaaxy S25 Ultra

В X-Twitter поднялась волна хейта против Samsung: одни пользователи жаловались и причитали, что за $1300 они получают фейковые колечки на камерах, а другие вспомнили китайские копии iPhone и Samsung Galaxy, у которых обычно присутствуют поддельные наклеенные на корпус линзы камер. Разумеется, не обошлось и без мемов — юзеры тонко подметили способ превратить Galaxy S24 Ultra в S25 Ultra без доплат, смс и регистрации:

Galaxy

Практика наклеивать защитные кольца прямо поверх заднего стекла — не редкость, её применяет и Apple. Однако людей возмутило не столько это, сколько уловка корейского бренда с целью создать видимость прокачанных камер вместо фактического их улучшения. К слову, был еще один забавный нюанс: блогер сломал пополам стилус S Pen и обнаружил, что в нём осталась полость для отсутствующего аккумулятора, которую Samsung не удосужилась полезно приспособить или хотя бы залить пластиком для прочности. 

Galaxy

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

kardigan
+3889
kardigan
От этого телефон стал хуже?😀 проблем то ведь по сути как таковых нет.
3 февраля 2025 в 15:53
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Dmitriy
+1225
Dmitriy
Гнусмасы такие десятилетиями, ничего удивительного.
3 февраля 2025 в 18:11
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