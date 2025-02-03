Samsung Galaxy S25 подвергли жестким испытаниям и обнаружили забавную деталь, которая порвала соцсети

Автор канала JerryRigEverything заполучил в свою лабораторию свежий флагман от Samsung и сделал с ним всё, что захотел. Пользователи соцсетей взорвались от этого ролика и жестко высмеяли Samsung.

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