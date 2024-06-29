Samsung Galaxy S25 Ultra получит два изменения, которые никого не оставят равнодушными



Инсайдеры опубликовали несколько новых подробностей о будущем флагмане Samsung. Судя по всему, смартфон серьезно изменится.



Известный информатор Ice Universe считает, что Samsung впервые откажется от прямоугольного корпуса в грядущем S25 Ultra. Ровные прямые углы уступят скругленным, хотя закругление всё еще будет не таким большим, как в S25. Инсайдер сравнивает корпус будущей новинки с Galaxy Note 7. Обновленный корпус точно порадует тех, кому острые углы регулярно впивались в ладонь. А еще смартфон станет на полмиллиметра тоньше.







Вторая подробность, пожалуй, даже более неожиданная и странная, чем первая. Согласно инсайду, Samsung рассматривает вариант перехода с чипов Qualcomm на MediaTek. Дело в том, что грядущий QS 8 Gen 4 обещает стать самым дорогим чипом бренда в истории, и южнокорейская компания хочет перейти на более доступные процессоры, чтобы удержать цену на свои флагманы. Такое решение однозначно скажется на производительности, поэтому неясно, захотят ли потенциальные покупатели флагмана Samsung отдавать деньги за худшее «железо».