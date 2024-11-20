Samsung Galaxy S25 Ultra впервые показали вживую

Инсайдер под ником Jukanlosreve поделился в сервисе микроблогов X фотографиями муляжей будущего суперфлагмана Samsung Galaxy S25 Ultra. Снимки подтверждают ключевые изменения в дизайне и расцветки.
Также изображения показали, как будут выглядеть две расцветки Galaxy S25 Ultra — чёрный титан и серебристый. По данным инсайдеров, на выбор также будут доступны ещё два стандартных цвета — титановый синий и титановый серый, а также три эксклюзивных — тёмно-синий, нефритовый зелёный и розовый.
Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S25 во второй половине января 2025 года.