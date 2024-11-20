Samsung Galaxy S25 Ultra впервые показали вживую

Фархад



Инсайдер под ником Jukanlosreve поделился в сервисе микроблогов X фотографиями муляжей будущего суперфлагмана Samsung Galaxy S25 Ultra. Снимки подтверждают ключевые изменения в дизайне и расцветки.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Во-первых, фотографии подтвердили скруглённые углы в Galaxy S25 Ultra. Во-вторых, расположение камер на задней панели — оно останется прежним, но окантовка самих модулей будет напоминать Galaxy Z Fold 6. В целом, следующий топовый смартфон Samsung не сильно будет отличаться от актуального Galaxy S24 Ultra.



Также изображения показали, как будут выглядеть две расцветки Galaxy S25 Ultra — чёрный титан и серебристый. По данным инсайдеров, на выбор также будут доступны ещё два стандартных цвета — титановый синий и титановый серый, а также три эксклюзивных — тёмно-синий, нефритовый зелёный и розовый.

Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S25 во второй половине января 2025 года.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
Следующий Samsung Galaxy решит главную боль современных смартфонов. Владельцы iPhone обзавидуются!
Samsung готовит мощную функцию с выходом One UI 7
Samsung испортила звук в смартфонах Galaxy S23 в обновлении One UI 6.1.1

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также