Samsung Galaxy S26 получит давно забытую технологию камеры, чтобы опередить iPhone 18 Pro

До официальной презентации флагманской серии Samsung Galaxy S26 осталось пару недель, но инсайды не перестают удивлять. В этот раз портал ETNews поделился информацией, что девайсы могут получить камеры с переменной диафрагмой.
Причиной возобновления интереса стала конкуренция с Apple. По слухам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max должны получить переменную диафрагму, поэтому Samsung решила сыграть на опережение. Возврат этой функции позволит южнокорейским флагманам улучшить качество съёмки в условиях низкой освещённости и расширить сценарии использования камер.