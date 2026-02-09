Samsung Galaxy S26 получит давно забытую технологию камеры, чтобы опередить iPhone 18 Pro







До официальной презентации флагманской серии Samsung Galaxy S26 осталось пару недель, но инсайды не перестают удивлять. В этот раз портал ETNews поделился информацией, что девайсы могут получить камеры с переменной диафрагмой. До официальной презентации флагманской серии Samsung Galaxy S26 осталось пару недель, но инсайды не перестают удивлять. В этот раз портал ETNews поделился информацией, что девайсы могут получить камеры с переменной диафрагмой. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Источник сообщает, что подразделения Samsung Electro-Mechanics и MCNEX уже некоторое время производят такие камеры, но их предназначение пока до конца не определенно. Есть вероятность, что хотя бы Galaxy S26 Ultra получит модуль с переменной диафрагмой. Напомним, что Samsung уже использовала эту технологию в Galaxy S9 и S9+ ещё в 2018 году. Она регулирует количество света, попадающего на сенсор, позволяя адаптироваться к различным условиям освещения.Причиной возобновления интереса стала конкуренция с Apple. По слухам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max должны получить переменную диафрагму, поэтому Samsung решила сыграть на опережение. Возврат этой функции позволит южнокорейским флагманам улучшить качество съёмки в условиях низкой освещённости и расширить сценарии использования камер.