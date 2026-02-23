Samsung Galaxy S26 Ultra ещё не вышел, но его уже успели продать в Дубае по цене TriFold







Индийский блогер Сахил Карул стал первым обзорщиком флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra за два дня до официальной презентации. Ему удалось разжиться эксклюзивным девайсом в одном из магазинов электроники Дубая, но переплатил он почти в 3 раза больше его предполагаемой цены — $3300.

В своём ролике Карул поделился первыми впечатлениями и техническими наблюдениями. Он прогнал устройство через бенчмарки, где смартфон показал впечатляющие результаты, но оказался подвержен троттлингу. Все технические характеристики Galaxy S26 Ultra подтвердились. Также Карул отметил, что Samsung так и не вернула Bluetooth в стилус S-Pen.Ещё одной интересной функцией стала Privacy Display. Включение режима значительно сужает углы обзора, так что посторонние не могут увидеть содержимое экрана. Но пока неясно, насколько эта фича будет популярна среди пользователей. В остальном особых отличий от предыдущих флагманов Ultra нет.Это не первая подобная продажа гаджетов за несколько дней до их релиза. В прошлом году в том же Дубае консоли Nintendo Switch 2, iPhone 17 Pro Max, новые iPad и кучу других гаджетов можно было приобрести за неделю до официального старта продаж. Правда, переплата могла достигать х5 от рекомендованной цены.Напомним, официальная презентация Galaxy Unpacked состоится 25 февраля.