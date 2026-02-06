Samsung Galaxy S26 Ultra уже можно покрутить на видео

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал видео, демонстрирующее будущий суперфлагман Galaxy S26 Ultra в кобальтово-фиолетовом цвете со всех сторон.
Согласно утечкам, Galaxy S26 Ultra будет оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем, чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с оперативной памятью до 16 ГБ, 1 ТБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч. По камерам особых изменений не ожидается, кроме увеличенной светосилы в основном модуле.
Скорее всего, Samsung представит серию Galaxy S26 уже 25 февраля.