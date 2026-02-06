Top.Mail.Ru

Samsung Galaxy S26 Ultra уже можно покрутить на видео

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал видео, демонстрирующее будущий суперфлагман Galaxy S26 Ultra в кобальтово-фиолетовом цвете со всех сторон.

На первый взгляд, дизайн S26 Ultra напоминает S25 Ultra, хотя при ближайшем рассмотрении видны немного более закругленные углы у будущего телефона. Задняя панель S26 Ultra также получит блок камер в стиле Galaxy Z Fold7. Ещё ожидается, что новинка будет немного тоньше своего предшественника — толщина составит 7,9 мм вместо 8,2 мм.



Согласно утечкам, Galaxy S26 Ultra будет оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем, чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с оперативной памятью до 16 ГБ, 1 ТБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч. По камерам особых изменений не ожидается, кроме увеличенной светосилы в основном модуле.

Скорее всего, Samsung представит серию Galaxy S26 уже 25 февраля.
