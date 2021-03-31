Компания Samsung собирается отказаться от собственной ОС Tizen из линейки Galaxy Watch, а также готовит новые модели в двух размерах. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на надежный источник.
Изначально компания разрабатывала Tizen OS для своих смарт-часов с целью интегрировать их в единую экосистему — в частности, под управлением Tizen работают Smart TV от Samsung, а также различные «умные» бытовые приборы компании. Аналитики предполагают, что Samsung отказывается от проприетарной ОС по причине отсутствия софта для Tizen — сторонних разработчиков так и не удалось привлечь в достаточном количестве. Сообщается, что умные часы компании в 2021 году полностью перейдут на Android — то есть, по сути, на Wear OS.
Кроме того, инсайдеры заявляют, что Samsung готовит по две версии каждой из моделей своих смарт-часов. Согласно утечкам, Galaxy Watch 4 получит размеры 41 и 45мм, а Galaxy Watch Active — 40 и 44мм. Каждый девайс будет доступен в конфигурации с сотовым модулем — пока неизвестно, будет ли доступна только e-sim, или в девайсы встроят лоток для физической SIM-карты. Чипсеты, которыми будут оснащены новые модели, компания во внутренней документации называет словом Merlot. Также в январе стало известно, что девайсы получат датчик измерения сахара в крови.
На этой неделе Xiaomi представила шестое поколение популярного браслета Mi Band — в нём переработан дизайн, увеличен дисплей и привнесены «софтверные» фишки. Ценовая политика Mi Band остается очень лояльной для покупателей всех стран мира.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: