Samsung Galaxy Watch 8 и Watch Ultra 2 показали со всех сторон

Фархад

GW

В преддверии скорой презентации новых гаджетов Samsung авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные рендеры будущих смарт-часов Galaxy Watch 8 и Watch Ultra 2.

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Судя по рендерам, Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic и Watch Ultra 2 получат квадратный корпус под прошлогодние Galaxy Watch Ultra. При этом модель Classic получит вращающийся безель, о возвращении которого просили фанаты линейки. 

По слухам, новые часы будут работать на чипе Samsung Exynos W1000. Кроме того, все три модели получат фирменную оболочку One UI 8 Watch на базе Google Wear OS 6. Предполагается, что Galaxy Watch8 Classic предложат 1,5-дюймовый AMOLED-экран, 46-мм корпус, модуль LTE и 64 ГБ встроенной памяти.

Ожидается, что анонс новых часов и складных смартфонов Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 состоится в середине июля.
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Источник:
GSM Arena
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