Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide показали на видео за два месяца до презентации. Apple скопирует iPhone Ultra именно с него

Фархад


В сети появилось видео муляжа будущего складного смартфона Samsung, который инсайдеры уже называют Galaxy Z Fold 8 Wide. Снимками и коротким роликом поделился инсайдер Сонни Диксон, который регулярно публикует достоверные утечки о разных гаджетах. Судя по утечкам, Samsung наконец откажется от слишком узкого формата Fold в пользу более широкого и удобного корпуса.

Главная особенность модели — новое соотношение сторон. Galaxy Z Fold 8 Wide выглядит шире и короче предыдущих поколений Fold, из-за чего в разложенном состоянии смартфон уже напоминает компактный планшет с правильными пропорциями. Ранее пользователи часто критиковали «фолды» за слишком узкий внешний экран, неудобный набор текста и странные пропорции. Судя по макетам, Samsung исправит эту проблему.



Несмотря на увеличенную ширину корпуса, устройство оказалось очень тонким. По словам Диксона, толщина смартфона составит около 9,8 мм в сложенном состоянии и примерно 4,3 мм в разложенном виде. Также на макетах можно заметить новый блок камер в форме капсулы с двумя сенсорами. Вероятно, Samsung специально разделит обычный Fold и Wide по камерам и позиционированию.

Инсайдеры также показали рядом сразу три будущих складных устройства Samsung — Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8 Wide. Именно широкая версия сейчас вызывает больше всего интереса, поскольку она выглядит гораздо практичнее для повседневного использования. На ней будет удобнее смотреть видео, играть, работать в многозадачности и печатать.



Интересно, что практически таким же будет и iPhone Ultra, но Apple выпустит его на пару месяцев позже. Ну, а официальный анонс новых складных смартфонов Samsung ожидается уже в июле на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне.
Источник:
Сонни Диксон
