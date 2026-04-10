Samsung Galaxystore и Александр Друзь рассказали об инновациях в телевизорах

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxystore провела в Доме творчества писателей Переделкино мероприятие, посвященное 20-летию беспрерывного лидерства Samsung в категории телевизоров. Приглашенным ведущим выступил Александр Друзь.

Galaxystore устроил открытую дискуссию под названием «Главные истории — на главном экране». Специальным гостем вечера выступил Александр Друзь, магистр игры «Что? Где? Когда?». Он провел гостей через знаковые события телеэфира последних двух десятилетий, а технический эксперт бренда Владислав Кукушкин дополнил эту ретроспективу живым рассказом о том, как менялись технологии и впечатления от просмотра.На протяжении двадцати лет компания Samsung внедряла инновации, определившие вектор развития всей индустрии. Ключевые этапы этого пути были представлены наглядно — через знаковые модели разных лет:● 2006 — Первый телевизор-арт-объект c говорящим названием Bordeaux● 2010 — Первый 3D-телевизор — начало эры объёмного изображения● 2011 — Первый умный телевизор со встроенным магазином приложений● 2013 — Первый в мире 110-дюймовый 4K-экран● 2014 — Первый изогнутый телевизор с экраном UHD 4K● 2015 — Первый интерьерный телевизор The Serif дизайнерская модель с характерным силуэтом● 2017 — Первый в мире телевизор-картина The Frame● 2018 — Первый массовый 8K-телевизор● 2024 — Первый телевизор с передовым искусственным интеллектом для обработки контента● 2026 — Первый в мире телевизор Микро RGB с технологией цветных микросветодиодовВслед за ретроспективой была представлена технология будущего — Микро RGB:● Технология использует микроскопические светодиоды (менее 100 микрон), каждый из которых самостоятельно излучает нужный цвет. Отличие от обычных дисплеев в том, что здесь оттенки не блекнут и не смешиваются при снижении яркости — вы видите чистые, насыщенные цвета в любых условиях освещения.● Абсолютная реалистичность — 100% цветовой охват BT.2020, недостижимый для других технологий диапазон цветов.● Высокая контрастность — идеальный черный и максимальная яркость без выгорания.● Долговечность — работа без деградации качества.Именно Микро RGB, по мнению эксперта бренда, определит развитие технологий в будущем, открывая новый, еще неизведанный уровень впечатления от просмотра.Ознакомиться с новинкой, получить консультацию экспертов и приобрести телевизор можно розничных магазинах сети или на официальном сайте galaxystore.ru.