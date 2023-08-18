Samsung готова обновить до OneUI 6.0 популярнейшую линейку Galaxy

Олег

S23
Фото: SamMobile


Компания Samsung создала прошивку OneUI 6.0 для линейки смартфонов Galaxy S22. Об этом пишет SamMobile.

До сих пор бета-тестирование новой оболочки от южнокорейской компании было доступно лишь пользователям актуальной флагманской линейки Galaxy S23. Об обновлении более старых моделей были только инсайды разной степени достоверности, но теперь мы точно знаем, что линейка Galaxy S22 получит OneUI 6.0.

В последней бета-версии прошивки энтузиасты обнаружили версию S908BXXU6ZWHE — она предназначается для Galaxy S22 Ultra. А значит, обновлены будут все смартфоны линейки, традиционно для Samsung.

На текущий момент установить бета-версию OneUI 6.0 на Galaxy S22 нельзя — компания пока не выпустила сборку в открытый доступ. Предположительно, Galaxy S22 и Galaxy S23 обновятся на нее в конце текущего года. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Misha Gynin
–48
Misha Gynin
Напишите когда обновяться хотя бы 10% владельцев 😏
36 минут назад
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