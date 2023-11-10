Samsung готовит альтернативу Galaxy Watch — те же функции и гораздо дешевле

Олег

Galaxy Fit 3


Компания Samsung разрабатывает фитнес-браслет, который будет стоить существенно дешевле, чем её смарт-часы. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, в сеть утекли подробности о будущем носимом девайсе от Samsung. Впервые о нем стало известно в прошлом году, а теперь появилось больше информации — фитнес-браслет Galaxy Fit может стать бюджетной альтернативой смарт-часам Galaxy Watch для поклонников продуктов компании.

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Galaxy Fit 3

Он получит большой OLED-дисплей с тонкими рамками, одну физическую кнопку на правой стороне и собственную оболочку от Samsung. Несмотря на то, что браслет не будет работать на Wear OS, большинству фанатов бренда хватит его базовых возможностей. Девайс будет конкурировать, в том числе, с Xiaomi Smart Band 8.

Galaxy Fit 3

Инсайдеры говорят, что Galaxy Fit 3 будет оснащен датчиком сердечного ритма и GPS-модулем, а также сможет воспроизводить музыку по Bluetooth. Благодаря отсутствию Wear OS можно рассчитывать на достойную автономность около 1-2 недели.

Скорее всего, Galaxy Fit 3 будет стоить до $100. Напомним, что первая версия была гораздо менее функциональной и продавалась за $59. 

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Источник:
SamMobile
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