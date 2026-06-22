Samsung готовит большие перемены в линейке Galaxy Watch. Новые часы показали на рендерах до анонса

Пока Samsung готовится к своей крупной аппаратной презентации Galaxy Unpacked, которая должна пройти в июле, в сеть попали первые изображения будущих смарт-часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Судя по всему, нас ждёт редизайн и сокращение ассортимента.Если верить утечкам, флагманская модель Galaxy Watch Ultra 2 получит более угловатый корпус и уменьшенные рамки вокруг дисплея. Центральная кнопка сохранит фирменный оранжевый акцент, но он станет менее заметным. Также ожидается переход на новый процессор Snapdragon Wear Elite и более емкий аккумулятор, что должно положительно сказаться на времени автономной работы.Еще одно важное изменение может затронуть всю линейку Galaxy Watch 9. Согласно инсайду, Samsung откажется от классической версии часов, а вместе с ней снова исчезнет и физический вращающийся безель, который долгое время считался одной из главных особенностей моделей Galaxy Watch Classic.Ожидается, что новинки будут доступны в черном, серебристом и бежевом цветах. Более того, программная часть получит обновленное приложение Samsung Health, новый интерфейс выбора циферблатов и другой компас для версии Ultra. Также Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 будут работать под управлением Wear OS 7 и предложат еще более тесную интеграцию с экосистемой Android.По данным инсайдеров, официальная презентация новых складных устройств Samsung и смарт-часов состоится уже 22 июля.