Samsung готовит обновление ОС, которое превратит смартфоны Galaxy в жалкое подобие iPhone 14 Pro

Инсайдер под ником hyacokr_itnyang заявил в своём Twitter, что в будущем масштабном обновлении Samsung One UI 6.0 можно будет размещать полноценные виджеты на экране блокировки и даже в режиме Always-On Display. Примечательно, что южнокорейский бренд подсмотрел эту функцию в iPhone 14 Pro с iOS 16.Своё видение реализации нововведения автор показал в этом рендере:Стоит отметить, что виджеты для экрана блокировки уже существуют в One UI, но они ограничены в отображаемой информации и возможностях настройки. Кроме того, они отличаются от тех виджетов, которые размещены на домашнем экране.Ранее стало известно, что Samsung добавит в One UI 6.0 возможность устанавливать фотографии в качестве обоев для режима Always-On Display, прямо как в iPhone 14 Pro, а теперь компания хочет скопировать и виджеты.Пока о самом обновлении One UI 6.0 мало информации, но уже известно, что оно должно выйти в конце 2023 года.