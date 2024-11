Фото: Unsplash



Компания Samsung готовится к старту бета-тестирования своей новой оболочки One UI 7.0. Об этом пишет 9to5Google.

Как уже известно, One UI 7 будет базироваться на Android 15, и Samsung немного запоздала с обновлением смартфонов Galaxy на новую ОС: «пятнашку» уже начали рассылать другие производители, например, Google и OnePlus. Южнокорейская компания собирается в ближайшее время «подтянуться» и запустить One UI 7 на базе Android 15 в бета-тест.Утечки сообщают, что оболочка будет выглядеть, как на скринах выше, а первыми её смогут попробовать владельцы линеек Galaxy S23 и Galaxy S24. Больше подробностей станет известно на конференции Samsung для разработчиков, которая пройдет в Южной Корее 21 ноября. При этом бета-версии One UI 7 могут выйти раньше, возможно даже до начала следующей недели.