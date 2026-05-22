Samsung готовит приятный сюрприз для владельцев древних смартфонов Galaxy

«Здравствуйте. Это команда разработчиков мобильных телефонов Samsung Electronics. Прежде всего, я хотел бы выразить свою благодарность за ваше терпение в ожидании моего ответа. Вы спросили, поддерживает ли серия S22 обновление до One UI 8.5. Вы, должно быть, очень волновались. Приношу искренние извинения за задержку с ответом. По поводу модели SM-S911N — мы гарантируем 4 обновления операционной системы … поскольку эта модель была выпущена с Android 13, она будет обновляться 4 раза до версии 8.5».

Компания Samsung обновит старую линейку флагманов Galaxy до One UI 8.5. Об этом пишет SammyFans.Согласно источнику, фанат задал вопрос в техподдержку Samsung по поводу смартфонов линейки Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Он хотел знать, стоит ли ждать владельцам этих моделей большого апдейта One UI 8.5 с редизайном и новыми функциями. И получил ответ:Любопытно, что сотрудник ошибся и объединил в один ответ S22 (вышел c Android 12) и S23 (вышел с Android 13). Однако суть неизменна — обновления предоставляются 4 раза, а значит все версии One UI на базе Android 16 будут выпущены для линейки Galaxy S22. Это отличная новость для владельцев этих смартфонов, поскольку они всё еще отлично справляются с повседневными задачами.