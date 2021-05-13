



С 2016 года компания Google разрабатывает операционную систему Fuchsia. Она не основана на Android, а представляет собой проект, который создаётся с нуля, и обладает модульной структурой. Она будет совместима со всевозможными устройствами, её поддержку должны будут получить смартфоны, компьютеры, планшеты, фитнес-браслеты, смарт-часы, смарт-колонки, гаджеты умного дома, миниатюрные сенсоры.



В декабре 2020 года Google объявила об изменениях в развитии Fuchsia. Изначально компания разрабатывала её самостоятельно, а тогда раскрыла все её исходники и призвала сторонних разработчиков участвовать в дальнейшем развитии этого проекта.



Одним из партнёров Google в работе над Fuchsia стала компания Samsung. Даже известно, какой вклад она собирается внести.



Samsung хочет обеспечить совместимость Fuchsia с F2FS (Flash-Friendly File System). Это файловая система, представляющая собой альтернативу EXT4. Она создаётся специально для использования в твердотельных накопителях различных видов и стандартов, в том числе eMMC and SSD. Эта файловая система может найти применение в любых устройствах, оснащённых большим объёмом памяти, и прежде всего в смартфонах, планшетах и ноутбуках.



Примечательно, что на официальном сайте, посвящённом Fuchsia, компания Samsung указана в качестве одного из основных контрибьюторов для проекта наравне с Google. Это означает, что её вклад в развитие этой операционной системы вряд ли ограничится одним лишь внедрением новой файловой системы. Можно предположить, что Samsung будет работать над Fuchsia и по другим направлениям — например, займётся адаптацией этой ОС для своих устройств в первую очередь, но результатами этого труда смогут воспользоваться любые другие производители электроники.







