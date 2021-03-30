Samsung, «Тинькофф» и Mastercard запустили кобрендовые дебетовые и кредитные банковские карты, позволяющие получить скидку от 20% на продукцию Samsung и кэшбэк до 30% за повседневные покупки.
Держатели дебетовых и кредитных карт Samsung-Tinkoff Mastercard смогут воспользоваться преимуществами экосистемы «Тинькофф», а также специальными предложениями от Samsung. Можно будет получить скидку от 20% до 45% на продукцию компании: смартфоны, телевизоры, компьютерную технику и технику для дома. Для этого достаточно на протяжении трех расчетных месяцев совершать покупки по карте на сумму не менее 30 тысяч рублей в месяц.
Помимо этого, за каждые 100 рублей, потраченные с карты в официальном интернет-магазине и офлайн-магазинах Samsung, клиенту будет начислено 3% кэшбэка бонусами; за покупки на АЗС, в аптеках и ресторанах — 2%, и за остальные покупки по карте будет начислен 1% кэшбэка. Бонусами клиент может полностью или частично компенсировать покупки на сумму от 2000 рублей в магазинах Samsung.
Клиентам будут доступны преимущества экосистемы «Тинькофф» — лимит до 700 тыс. рублей для кредитных карт, кэшбэк до 30% за покупки внутри экосистемы и у ее партнеров. Посмотреть полный список можно в суперприложении банка.
Для выпуска карты необходимо:
- Заполнить заявку на выпуск дебетовой или кредитной карты;
- Дождаться одобрения и назначить встречу для получения карты, где и когда будет удобно. Доставка карты бесплатная;
- В течение 1–3 дней представитель банка привезет карту.
Стоимость обслуживания дебетовой карты: 0 рублей при остатке на счетах не менее 50 000 рублей или 99 рублей в месяц. Стоимость обслуживания кредитной карты: 990 рублей в год. Напомним, в 2016 году Samsung и «Тинькофф» запустили проект «Абонемент на флагман», который позволял приобрести новый смартфон, выплачивая всего 10% в месяц от стоимости устройства.
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