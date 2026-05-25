Samsung испортила One UI 8.5 всего одной настройкой — пользователи Galaxy в ярости

Олег


Владельцы смартфонов Galaxy жалуются в сети на обновление One UI 8.5 — в нем изменился интерфейс и многим это не нравится. Подробности у SammyFans. 

Согласно источнику, после установки One UI 8.5 пользователи замечают, что темный режим перестал быть черным и превратился в серый. Изменился фон приложений Google — теперь вместо глубокого черного цвета всё залито серым. Более того, в некоторых частях утилит цвета явно перепутаны: там, где раньше был черный, появился серый, а черными стали элементы, которые должны быть серыми. 

Пользователи Galaxy неистовствуют в соцсетях и на форумах, так как очень любили глубокий черный фон на своих смартфонах с OLED-дисплеями. Пока неясно, чья это ошибка — Samsung или Google. Компании не комментировали ситуацию. 
Источник:
SammyFans
