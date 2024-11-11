Samsung испортила звук в смартфонах Galaxy S23 в обновлении One UI 6.1.1







Некоторые пользователи экс-флагманов Samsung Galaxy S23 утверждают, что качество звука на их девайсах значительно ухудшилось после установки обновления One UI 6.1.1. Производитель долго не сопротивлялся и признал проблему, но устранять её пока не собирается.

Некоторые пользователи экс-флагманов Samsung Galaxy S23 утверждают, что качество звука на их девайсах значительно ухудшилось после установки обновления One UI 6.1.1. Производитель долго не сопротивлялся и признал проблему, но устранять её пока не собирается.

По словам пользователей, звук стал «жестяным и размытым». Изначально команда Samsung отрицала существование проблемы, однако после того, как количество жалоб пробило отметку в несколько тысяч, компания признала наличие проблемы. Согласно официальному заявлению, изменение качества звука связано с библиотекой Dolby Atmos, которая была обновлена ​​с версии 3.10 до версии 3.12 компанией Dolby (то есть, Samsung тут не виновата). Это изменение должно было улучшить функции 360 Audio, но оно также повлияло на другие аспекты звука. По словам пользователей, звук стал «жестяным и размытым». Изначально команда Samsung отрицала существование проблемы, однако после того, как количество жалоб пробило отметку в несколько тысяч, компания признала наличие проблемы. Согласно официальному заявлению, изменение качества звука связано с библиотекой Dolby Atmos, которая была обновлена ​​с версии 3.10 до версии 3.12 компанией Dolby (то есть, Samsung тут не виновата). Это изменение должно было улучшить функции 360 Audio, но оно также повлияло на другие аспекты звука. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Представители Samsung заявили, что уже сообщила об этой проблеме в Dolby, и надеются скоро выпустить обновленную библиотеку Dolby Atmos для решения проблем. Точные сроки, конечно же, никто не называет.