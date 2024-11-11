Samsung испортила звук в смартфонах Galaxy S23 в обновлении One UI 6.1.1

Фархад



Некоторые пользователи экс-флагманов Samsung Galaxy S23 утверждают, что качество звука на их девайсах значительно ухудшилось после установки обновления One UI 6.1.1. Производитель долго не сопротивлялся и признал проблему, но устранять её пока не собирается.

По словам пользователей, звук стал «жестяным и размытым». Изначально команда Samsung отрицала существование проблемы, однако после того, как количество жалоб пробило отметку в несколько тысяч, компания признала наличие проблемы. Согласно официальному заявлению, изменение качества звука связано с библиотекой Dolby Atmos, которая была обновлена ​​с версии 3.10 до версии 3.12 компанией Dolby (то есть, Samsung тут не виновата). Это изменение должно было улучшить функции 360 Audio, но оно также повлияло на другие аспекты звука.

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Представители Samsung заявили, что уже сообщила об этой проблеме в Dolby, и надеются скоро выпустить обновленную библиотеку Dolby Atmos для решения проблем. Точные сроки, конечно же, никто не называет.
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Источник:
SamMobile
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