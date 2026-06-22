Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Samsung исправила главный минус камер в One UI 9

Артем


Samsung сделала важный шаг навстречу пользователям, активно снимающим контент для социальных сетей. 

Как сообщил известный инсайдер Тарун Ватс, в третьей бета-версии One UI 9 (ZZF7) разработчики устранили давнюю проблему со съемкой в сторонних приложениях, включая Instagram* и Snapchat. Ранее владельцы устройств Galaxy регулярно жаловались на ощутимые подтормаживания и неприятные рывки во время масштабирования изображения.

Новая сборка базируется на Android 17 и оболочке One UI 9.0, а также включает в себя свежий патч безопасности от 5 июня 2026 года. Сейчас южнокорейский гигант активно дорабатывает совместимость системы со сторонним софтом, чтобы минимизировать любые баги к моменту официального релиза. По неофициальной информации, стабильная версия прошивки может выйти уже в июле или августе текущего года.

Напомним, что ранее Тарун Ватс точно предсказал старт бета-тестирования One UI 8.0, раскрыл точные даты презентаций линеек Galaxy S24 и Galaxy S25, а также регулярно делился достоверными графиками выхода обновлений для One UI 8.5.

* Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской
0
Источник:
X
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Личный опыт: как я с iPhone на Samsung переходил
Сеть Samsung Galaxystore представила интерьерную акустическую систему Music Studio
Скрытая функция Samsung Galaxy делает разблокировку смартфона намного красивее. Многие владельцы даже не знают о ней

Рекомендации

Рекомендации

Как работает WB Taxi: в два раза дешевле конкурентов и кэшбэк 50%
Вышел Telegram 12.6 — самое масштабное обновление года
Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также