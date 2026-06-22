Samsung исправила главный минус камер в One UI 9
Samsung сделала важный шаг навстречу пользователям, активно снимающим контент для социальных сетей.
Как сообщил известный инсайдер Тарун Ватс, в третьей бета-версии One UI 9 (ZZF7) разработчики устранили давнюю проблему со съемкой в сторонних приложениях, включая Instagram* и Snapchat. Ранее владельцы устройств Galaxy регулярно жаловались на ощутимые подтормаживания и неприятные рывки во время масштабирования изображения.
Новая сборка базируется на Android 17 и оболочке One UI 9.0, а также включает в себя свежий патч безопасности от 5 июня 2026 года. Сейчас южнокорейский гигант активно дорабатывает совместимость системы со сторонним софтом, чтобы минимизировать любые баги к моменту официального релиза. По неофициальной информации, стабильная версия прошивки может выйти уже в июле или августе текущего года.
Напомним, что ранее Тарун Ватс точно предсказал старт бета-тестирования One UI 8.0, раскрыл точные даты презентаций линеек Galaxy S24 и Galaxy S25, а также регулярно делился достоверными графиками выхода обновлений для One UI 8.5.
* Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской
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