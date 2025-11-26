Samsung исправила поломанные анимации в One UI 8 на смартфонах Galaxy

Многие пользователи смартфонов Samsung Galaxy заметили, что после обновления до One UI 8 динамические цветные обои внезапно перестали работать. И наконец-то спустя 5 месяцев компания устранила эту проблему.
Samsung признала наличие проблемы и нашла гениальное решение. Вместо выпуска полного обновления системы, компания просто выпустила патч для приложения Samsung Wallpaper and Style, которое фактически отвечает за работу с живыми обоями и другими визуальными функциями. Согласно сообщениям на форумах сообщества Samsung, обновление устраняет ошибку, приводившую к зависанию анимации.
Новая версия приложения уже доступна в Galaxy Store в некоторых регионах. В ближайшее время оно появится во всех странах.