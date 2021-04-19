





Согласно данным ресурса, Samsung может убрать из своего следующего флагманского смартфона, Galaxy S22, ToF-камеру, она же лидар. Все дело в том, что южнокорейский технологический гигант считает, что у этой технологии нет «явного преимущества» для обычных пользователей.Что интересно, пару лет назад Samsung так не считала, и всячески нахваливала ToF-сенсор в своем флагманском на тот момент Galaxy S10 5G. Однако теперь, когда Apple оснастила лидаром свои iPhone 12 Pro, корейская компания наоборот от него отказывается. Впрочем, это уже не первый раз, когда Samsung пытается поступать наперекор Apple: мы помним рекламную компанию о том, что корейская компания не будет убирать из комплектов своих смартфонов зарядные устройства, и мы знаем, чем все закончилось.Напомним, что Samsung включила ToF-датчик в свой Galaxy Note 20, выпущенный в прошлом году, однако, по данным источника, он «не оправдал ожиданий». Корейская компания полагала, что данные с нового сенсора «улучшат эффекты камер ее смартфонов», но в конечном итоге Samsung решила, что для LiDAR нет стоящих приложений, которые «смогут побудить» клиентов покупать устройства Galaxy.Что касается Apple, то американская компания и не думает отказываться от LiDAR — более того, аналитики считают, что этот сенсор получат все будущие iPhone 13, а не только модели Pro-линейки. Ожидается, что помимо того, что датчик будет доступен на бльшем количестве устройств, он получит улучшения в распознавании углов и краев в рамках новой улучшенной системы камер.