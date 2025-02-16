Samsung готовит неприятный сюрприз владельцам Galaxy S25 Ultra к релизу iPhone 17

Олег

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 


Компания Samsung будет производить дисплеи для всей линейки iPhone 17, причем эти модули окажутся лучше, чем у собственных смартфонов бренда. Об этом пишет Gizmochina.

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Согласно источнику, в грядущих iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут установлены матрицы Samsung M14 OLED. Это самая передовая технология компании, которая на 20-30% ярче предыдущей панели (M13), установленной в Galaxy S24. При этом Galaxy S25 Ultra оснащен отнюдь не самой крутой панелью: в смартфоне стоит Samsung M13+, то есть улучшенная матрица от S24, но наиболее свежая и продвинутая будет припасена для iPhone 17.

Несмотря на то, что флагманы Samsung стоят ничуть не меньше флагманских iPhone, они не получают самое лучшее и новое — и это довольно неприятно для покупателей S25 Ultra, которые хотят получить «самый жир» за свои немалые деньги. Samsung просто выгоднее продать наилучшие (и самые дорогие) матрицы на сторону, чем устанавливать их в собственные устройства.

Любопытно, что Apple установит матрицу M14 во всю линейку iPhone 17, включая базовую модель. Это может означать, что режим Pro Motion 120 Гц наконец придет во все модели и iPhone перестанет быть посмешишем для пользователей Android. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+2
БаниХоп
Че как дела у этой помойки? Время идет — ничего не меняется? Хабальские заголовки и конченая редакция продолжает существовать?
Сегодня в 13:26
#
+172
Nikodimus73
Три раза прочитал заголовок, так и не уловил смысл, пока не начал читать пост…
Сегодня в 13:44
#
+53
Bykolev
Заголовок(реальный):
«США и Россия в ближайшие дни в Саудовской Аравии начнут сепаратные переговоры по Украине».

Если бы эта новость вышла в iGuides:
«На Ближнем Востоке в ближайшие дни начнутся переговоры. Какое отношение они имеют к СВО?».
Сегодня в 15:02
#
Volnorez Uraganov
+29
Volnorez Uraganov
Хм выходит самсунг отказался от практики поставлять на сторону пред — предпоследние дисплеи , и отдал эппл новинку , это как то странно ибо до этого даже предпоследние дисплеи смартфонов никому не отдавали толь пред-предпоследние
час назад в 19:45
#

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