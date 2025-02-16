Samsung готовит неприятный сюрприз владельцам Galaxy S25 Ultra к релизу iPhone 17

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Компания Samsung будет производить дисплеи для всей линейки iPhone 17, причем эти модули окажутся лучше, чем у собственных смартфонов бренда. Об этом пишет Gizmochina.
Несмотря на то, что флагманы Samsung стоят ничуть не меньше флагманских iPhone, они не получают самое лучшее и новое — и это довольно неприятно для покупателей S25 Ultra, которые хотят получить «самый жир» за свои немалые деньги. Samsung просто выгоднее продать наилучшие (и самые дорогие) матрицы на сторону, чем устанавливать их в собственные устройства.
Любопытно, что Apple установит матрицу M14 во всю линейку iPhone 17, включая базовую модель. Это может означать, что режим Pro Motion 120 Гц наконец придет во все модели и iPhone перестанет быть посмешишем для пользователей Android.
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