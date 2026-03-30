Samsung начала массово распространять долгожданную опцию на смартфоны Galaxy

Олег

Компания Samsung выпустила обновления для ряда своих смартфонов прошлых лет, которое приносит интеграцию в экосистему Apple. Об этом пишет SamMobile. 

Согласно источнику, речь идет об AirDrop — функции, которая до сих пор позволяла обмениваться данными без интернета только между устройствами Apple. Совсем недавно фичу получила линейка Galaxy S26, а теперь стало известно, что поддержка распространяется более массово. 

Совместимость с AirDrop появилась на смартфонах линеек Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S24, Galaxy S25, а также Galaxy Z Fold 7. Они получают модульный апдейт Quick Share, после чего в меню появляется строчка «Поделиться с устройствами Apple». Правда, пока фича исправно работает не у всех, кто получил обновления. Вероятно, нужно немного подождать. 
Источник:
SamMobile
Комментарии

kardigan
Как это громко сказано:Долгожданная🤣 далеко не все кто пользуется айфонами используют эту функцию-проще было передавать в мессенджерах, ведь далеко не всем нужена была не сжатая фотография.
Сегодня в 14:19
