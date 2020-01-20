Компания Samsung назначила 51-летнего Ро Тхэ Муна (Roh Tae-moon) новым главой мобильного подразделения. Он сменил на посту Донга Джина Ко (DJ Koh), который возглавит отдел IT и мобильных коммуникаций.



Ро присоединился к Samsung в 1997 году и был ключевым сотрудником в исследованиях и разработках модельного ряда Galaxy. По данным Reuters, он также способствовал сокращению расходов за счет аутсорсинга производства мобильных устройств для того, чтобы конкурировать с китайскими производителями.



Samsung продолжает доминировать на рынке мобильных устройств в глобальном масштабе, несмотря на это, наблюдается рост конкуренции в среднем и бюджетном сегменте со стороны китайских компаний, таких как Huawei, Vivo и Oppo.



Ожидается, что Samsung представит свое складное устройство второго поколения вместе со своим новым флагманским модельным рядом Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля в Сан-Франциско.





