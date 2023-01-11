Samsung назвала дату презентации Galaxy S23 Ultra. Первые тизеры намекают на мощную камеру

Южнокорейский производитель электроники официально подтвердил ранее слитую информацию о сроках выхода новых флагманских смартфонов, которые станут прямыми конкурентами серии iPhone 14.
На прошлой неделе на колумбийский сайт Samsung случайно раскрыл дату презентации Galaxy Unpacked 2023. Разумеется, страницу быстро удалили, но она успела сохраниться в веб-архиве и разлететься в виде скриншотов по соцсетям. Теперь Samsung подтвердила, что её первое мероприятие 2023 года состоится в среду, 1 февраля.
По слухам, новинки не получат масштабных изменений в дизайне, но все устройства для всех рынков будут оснащены топовым чипом Snapdragon 8 Gen 2 с функцией спутниковой связи Snapdragon Satellite.
Появившиеся в сети ролики также намекают на значительное улучшение камер в этих устройствах. Ожидается, что в Galaxy S23 Ultra будет установлена основная камера на 200 Мп, а два других смартфона серии получат модули на 50 Мп.
Интересно, что вместе с анонсом Samsung запустила ранее бронирование серии S23 с рядом скидок и бонусов во многих странах. Видимо, компания не до конца уверена, что новые флагманы смогут конкурировать с iPhone 14.
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