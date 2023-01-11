Samsung Galaxy S23

Samsung назвала дату презентации Galaxy S23 Ultra. Первые тизеры намекают на мощную камеру

Фархад

Samsung Galaxy S23

Южнокорейский производитель электроники официально подтвердил ранее слитую информацию о сроках выхода новых флагманских смартфонов, которые станут прямыми конкурентами серии iPhone 14.

На прошлой неделе на колумбийский сайт Samsung случайно раскрыл дату презентации Galaxy Unpacked 2023. Разумеется, страницу быстро удалили, но она успела сохраниться в веб-архиве и разлететься в виде скриншотов по соцсетям. Теперь Samsung подтвердила, что её первое мероприятие 2023 года состоится в среду, 1 февраля.

По слухам, новинки не получат масштабных изменений в дизайне, но все устройства для всех рынков будут оснащены топовым чипом Snapdragon 8 Gen 2 с функцией спутниковой связи Snapdragon Satellite.

Galaxy S23

Появившиеся в сети ролики также намекают на значительное улучшение камер в этих устройствах. Ожидается, что в Galaxy S23 Ultra будет установлена основная камера на 200 Мп, а два других смартфона серии получат модули на 50 Мп.

Galaxy S23

Интересно, что вместе с анонсом Samsung запустила ранее бронирование серии S23 с рядом скидок и бонусов во многих странах. Видимо, компания не до конца уверена, что новые флагманы смогут конкурировать с iPhone 14.

Смартфоны Samasung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Samsung представила новый ноутбук на чипе-конкуренте Apple M1
Siri сравнили с другими голосовыми помощниками. Оказывается, ассистент iPhone не так уж и плох
Похоже, у Samsung закончились дизайнеры. Рекламный постер Galaxy S23 Ultra это подтверждает

Рекомендации

Рекомендации

В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram
Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ
В России заблокировали A-GPS. Навигация стала медленнее и грубее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Михаил Новиков
+7
Михаил Новиков
Даже с крутой камерой им еще очень далеко до Apple
час назад в 13:39
#