Samsung назвала срок исправления главной проблемы OneUI 6.0 на смартфонах Galaxy

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


Компания Samsung уже работает над исправлением OneUI 6.0, из которой пропала важнейшая фича для смартфонов Galaxy с OLED-дисплеями.

Речь идет о защите от выгорания. Ранее Samsung внедрила в свою оболочку незаметную, но крайне важную опцию: постоянные элементы интерфейса — часы, индикатор сигнала сети и так далее — периодически смещались, чтобы избежать выгорания матрицы на их месте. С установкой OneUI 6 пользователи Galaxy S23 пожаловались, что защита пропала.

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Теперь стало известно, что представитель компании успокоил фанатов. Он появился на форуме сообщества Samsung в Корее в ветке с жалобами на проблемы обновлений и заверил, что бренд знает о баге с отсутствием защиты от выгорания. По его словам, патч с исправлением должен выйти до конца января. 

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Источник:
9to5Google
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