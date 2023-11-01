Samsung не выпустит OneUI 6.0 для двух популярнейших смартфонов Galaxy

Олег

Фото: SamMobile
Фото: SamMobile


Компания Samsung не будет обновлять два своих прошлых флагмана до OneUI 6 и Android 14. Об этом пишет SamMobile.

Ранее компания публиковала полный список нововведений камеры в OneUI 6.0 на базе Android 14, и, среди прочего, в списке совместимых смартфонов были Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Скорее всего, владельцы этих устройств очень обрадовались, что получат свежую ОС. Однако похоже, что это неудачная формулировка.

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Согласно источнику, релиз линейки Galaxy 2020-го года сопровождался обещанием Samsung предоставить три больших обновления Android для них. Поскольку из коробки S20 и Note 20 поставлялись с Android 10, то свои три апдейта они уже получили — Android 11, 12 и 13.

Логично будет заключить, что Galaxy S20 и Galaxy Note 20 не будут обновлены до OneUI 6 и Android 14. Они навсегда останутся на OneUI 5 и получат лишь несколько фишек камеры OneUI 6. 

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Источник:
SamMobile
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