Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy







Компания Samsung упростила скачивание дополнительных языков в Galaxy AI и расширила список доступных пакетов. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, с сегодняшнего дня нейросетевые функции Galaxy AI становятся доступны в большем количестве стран. Для этого компания добавила поддержку 20 языков и диалектов, среди которых присутствует три варианта китайского, четыре диалекта английского, три испанских и, разумеется, русский язык тоже в наличии.







Чтобы Galaxy AI заговорил на понятном вам языке, требуется один раз скачать соответствующий языковой пакет. Сделать это можно, пройдя в «Настройки» → Galaxy AI. При загрузке языка он становится доступен для всех нейросетевых опций Galaxy — переводчик звонков в реальном времени, чат-бот, голосовой переводчик, расшифровка голоса в текст и так далее.