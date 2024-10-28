Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy

Олег

Фото: Unsplash

Компания Samsung упростила скачивание дополнительных языков в Galaxy AI и расширила список доступных пакетов. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, с сегодняшнего дня нейросетевые функции Galaxy AI становятся доступны в большем количестве стран. Для этого компания добавила поддержку 20 языков и диалектов, среди которых присутствует три варианта китайского, четыре диалекта английского, три испанских и, разумеется, русский язык тоже в наличии.

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Чтобы Galaxy AI заговорил на понятном вам языке, требуется один раз скачать соответствующий языковой пакет. Сделать это можно, пройдя в «Настройки» → Galaxy AI. При загрузке языка он становится доступен для всех нейросетевых опций Galaxy — переводчик звонков в реальном времени, чат-бот, голосовой переводчик, расшифровка голоса в текст и так далее. 

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Источник:
SamMobile
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