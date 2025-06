Samsung неожиданно порадовала владельцев старых недорогих смартфонов Galaxy

Фото: GSM Arena



Компания Компания Samsung начала обновлять трехлетний смартфон из бюджетной линейки на One UI 7. Об этом пишет SamMobile. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, смартфон Samsung Galaxy M33 начал получать One UI 7 за пределами Южной Кореи (где он имеет название Jump2). Устройство было представлено 4 марта 2022 года и работало на Android 12 с One UI 4.1 из коробки. Теперь же для его владельцев вышло самое свежее обновление. One UI 7.0 для Galaxy M33 имеет номер сборки M336BXXUCFYE5 и весит примерно 3,5 Гб, но свободного места на накопителе для установки нужно чуть больше. Апдейт включает в себя также патч безопасности Android за май 2025 года. Судя по обещаниям Samsung, этот смартфон получит Android 16 в следующем году, который станет его последним большим обновлением.