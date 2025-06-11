Samsung неожиданно порадовала владельцев старых недорогих смартфонов Galaxy

Фото: GSM ArenaСогласно источнику, смартфон Samsung Galaxy M33 начал получать One UI 7 за пределами Южной Кореи (где он имеет название Jump2). Устройство было представлено 4 марта 2022 года и работало на Android 12 с One UI 4.1 из коробки. Теперь же для его владельцев вышло самое свежее обновление.
Компания Samsung начала обновлять трехлетний смартфон из бюджетной линейки на One UI 7. Об этом пишет SamMobile.
Компания Samsung начала обновлять трехлетний смартфон из бюджетной линейки на One UI 7. Об этом пишет SamMobile.
One UI 7.0 для Galaxy M33 имеет номер сборки M336BXXUCFYE5 и весит примерно 3,5 Гб, но свободного места на накопителе для установки нужно чуть больше. Апдейт включает в себя также патч безопасности Android за май 2025 года. Судя по обещаниям Samsung, этот смартфон получит Android 16 в следующем году, который станет его последним большим обновлением.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides