Samsung неожиданно порадовала владельцев суперпопулярного смартфона Galaxy

Компания Samsung представила долгожданное обновление своей оболочки для Galaxy S24, но пока в бета-версии. Прошивку уже можно попробовать, если не терпится.
На внутреннем рынке Южной Кореи сборка имеет название One UI 7 Beta 4 и весит около 1,4 Гб. В других регионах мира распространение этого апдейта ожидается в ближайшие дни. Обновление содержит исправления ошибок, новые AI-фильтры для камеры, формат видео LOG и другие нововведения. Любопытно, что Samsung всё еще не называет дату окончательного релиза One UI 7 для Galaxy S24.
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