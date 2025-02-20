Samsung неожиданно порадовала владельцев суперпопулярного смартфона Galaxy

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung представила долгожданное обновление своей оболочки для Galaxy S24, но пока в бета-версии. Прошивку уже можно попробовать, если не терпится.

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Согласно Gizmochina, первая One UI 7 Beta на базе Android 15 теперь стала доступна для владельцев смартфонов Galaxy S24, при этом модели Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra сборку пока не получили. До сих пор компания даже не предоставляла график выхода апдейта, так что создавалось ощущение, что его не будет вовсе. Теперь же прошивку можно попробовать, либо подождать релиза.

На внутреннем рынке Южной Кореи сборка имеет название One UI 7 Beta 4 и весит около 1,4 Гб. В других регионах мира распространение этого апдейта ожидается в ближайшие дни. Обновление содержит исправления ошибок, новые AI-фильтры для камеры, формат видео LOG и другие нововведения. Любопытно, что Samsung всё еще не называет дату окончательного релиза One UI 7 для Galaxy S24. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+1
Kazakoff
"Порадовала" очередной бета-версией? Ну-ну. Разве что порадовала автора статьи.Обычные пользователи полноценный релиз ждут — тогда и порадуемся.
час назад в 17:49
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