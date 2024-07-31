Samsung неожиданно порадовала владельцев свежих Galaxy Watch

Олег

Galaxy Watch


Компания Samsung начала распространять большое обновление ОС для своих смарт-часов 2024 года. Об этом написали в 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о Wear OS 5 на базе One UI 6. Сейчас это обновление начало распространяться на самые свежие часы Samsung — Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra. Сборки L310XXU1AXG2 / L705FXXU1AXFB являются релизными версиями Wear OS 5, а более старым Galaxy Watch пока доступны лишь бета-версии.

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Скорее всего, в ближайшее время Samsung полноценно обновит и Galaxy Watch 6, 5 и 4 поколения. Обычно бренд выпускает программные апдейты поэтапно и постепенно распространяет их по регионам. 

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Источник:
9to5Google
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