Samsung неожиданно порадовала владельцев свежих Galaxy Watch



Компания Samsung начала распространять большое обновление ОС для своих смарт-часов 2024 года. Об этом написали в 9to5Google.



Согласно источнику, речь идет о Wear OS 5 на базе One UI 6. Сейчас это обновление начало распространяться на самые свежие часы Samsung — Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra. Сборки L310XXU1AXG2 / L705FXXU1AXFB являются релизными версиями Wear OS 5, а более старым Galaxy Watch пока доступны лишь бета-версии.







Скорее всего, в ближайшее время Samsung полноценно обновит и Galaxy Watch 6, 5 и 4 поколения. Обычно бренд выпускает программные апдейты поэтапно и постепенно распространяет их по регионам.