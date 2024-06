Samsung обидно урезала свои доступные смартфоны Galaxy

Компания Samsung объявила, что три среднебюджетные модели Galaxy больше не получат обновлений One UI. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о линейке A52, которая состоит из трех моделей: Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s. Устройства совсем не старые, так как вышли в 2021 году, однако они не попали под новую политику четырехлетних обновлений Samsung 2022 года. Это значит, что смартфоны получили свое последнее обновление — им стала One UI 6.1 на базе Android 14. Всего им было предоставлено три года новых версий Android и One UI.





Теперь в ближайшие месяцы смартфоны линейки Galaxy A52 будут получать лишь патчи безопасности, причем постепенно их количество снизится до полного прекращения поддержки. Устройства навсегда останутся на Android 14.