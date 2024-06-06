ПМЭФ 2024

Samsung обидно урезала свои доступные смартфоны Galaxy

Олег

Фото: SamMobile


Компания Samsung объявила, что три среднебюджетные модели Galaxy больше не получат обновлений One UI. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о линейке A52, которая состоит из трех моделей: Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s. Устройства совсем не старые, так как вышли в 2021 году, однако они не попали под новую политику четырехлетних обновлений Samsung 2022 года. Это значит, что смартфоны получили свое последнее обновление — им стала One UI 6.1 на базе Android 14. Всего им было предоставлено три года новых версий Android и One UI.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Теперь в ближайшие месяцы смартфоны линейки Galaxy A52 будут получать лишь патчи безопасности, причем постепенно их количество снизится до полного прекращения поддержки. Устройства навсегда останутся на Android 14. 

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
Ой-бой! Казахи показали официальный постер Samsung Galaxy Z Fold 6 раньше времени
Samsung приготовила неприятное изменение для трех популярнейших смартфонов Galaxy
Samsung приготовила неприятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась очень удобная возможность. Она скрыта, но можно включить
Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода
В Google Chrome стало появляться очень хитрое окно. Один клик — и всё
Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии