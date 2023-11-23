Samsung обновила график выхода OneUI 6.0 для смартфонов Galaxy

Олег

Galaxy
Фото: Rozetked

Компания Samsung опубликовала обновленный график выхода обновлений OneUI 6 для разных смартфонов бренда. Об этом пишет Lifehacker.

Ранее мы уже публиковали график для 39 смартфонов и планшетов Galaxy, который охватывал период с середины ноября до первой недели декабря 2023 года. Новый список демонстрирует график релизов до февраля 2024 года и содержит гораздо больше устройств.

Смартфоны Galaxy:

  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra — уже вышло;
  • Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 — ноябрь 2023;
  • Galaxy A54 5G, A34 5G — ноябрь 2023;
  • Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3, Z Flip 4, Z Flip 3 — декабрь 2023;
  • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra — декабрь 2023;
  • Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE — декабрь 2023;
  • Galaxy A72, A53 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A33 5G, A14, A14 5G — декабрь 2023;
  • Galaxy M53 5G, M33 5G — декабрь 2023;
  • Galaxy XCover 6 Pro — декабрь 2023;
  • Galaxy A23 5G — январь 2024;
  • Galaxy A13, A13 5G, A04s — февраль 2024;
  • Galaxy M23 5G, M13 — февраль 2024.

Планшеты Galaxy Tab:

  • Galaxy Tab S9, S9 5G, S9+, S9+ 5G — ноябрь 2023;
  • Galaxy Tab S6 Lite (2022) — ноябрь 2023;
  • Galaxy Tab S8, S8 5G, S8+, S8+ 5G, S8 Ultra, S8 Ultra 5G — декабрь 2023;
  • Galaxy Tab S7 FE, S7 FE 5G — январь 2024;
  • Galaxy Tab Active 4 Pro, Active 4 Pro 5G — январь 2024;
  • Galaxy Tab A8 — февраль 2024;
  • Galaxy Tab A7 Lite — февраль 2024.

Теперь мы знаем о планах Samsung обновить 52 смартфона и планшета Galaxy. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

+72
kolinmk
А говорили ранее что таб а8 не будут обновлять, а то я расстроился что так быстро перестали поддерживать, так как устройство относительно новое 2022 года
час назад в 17:24
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