Samsung очень огорчила владельцев трех популярнейших смартфона Galaxy



Компания Samsung прекратила поддержку трех недорогих смартфонов Galaxy, которые были довольно популярны среди пользователей. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, свои последние обновления прошивки получили Galaxy A51 5G, Galaxy A41 и Galaxy M01. Эти смартфоны были выпущены в течение 2020 года с Android 10 на борту и получили два больших обновления, включая Android 12. С тех пор устройства получали только ежемесячные, а потом ежеквартальные патчи безопасности, но апдейт за июнь 2024 был для них последним. Samsung выполнила обещание о четырех годах обновлений для них.







Прекращение поддержки означает, что смартфоны больше никогда не получат новых функций. Более того, с каждым месяцем они будут становиться всё менее защищенными от взломов и похищения личных данных. Устройства останутся работоспособными, но спустя полгода-год их уже не рекомендуется использовать для каких-то серьезных задач.