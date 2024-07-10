Samsung официально выпустила гаджет будущего, которого до сих пор нет у Apple

Олег

Фото: SamMobile


Компания Samsung представила свое умное кольцо Galaxy Ring. Впервые анонс новинки прошел несколько месяцев назад.

Смарт-кольцо предназначено для контроля за состоянием здоровья своего владельца — по сути, оно уже сейчас может заменить фитнес-трекер. Девайс весит всего 2,3-3 грамма в зависимости от размера, а ширина кольца — 7 мм. Заряжать его нужно в специальном комплектном чехле-шайбе, а проработает оно около недели от одной зарядки.

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Фото: Rozetked
Фото: Rozetked

Внутри крохотного аксессуара, помимо аккумулятора и Bluetooth-модуля, поместились акселерометр, оптический датчик сердцебиения и датчик температуры кожи. Он собирает данные об активности, качестве сна, сердечном ритме, а также умеет автоматически определять тренировки. Еще Galaxy Ring будет работать с Galaxy AI для определения самочувствия владельца. Стоимость кольца — $399,99, или около 36 тысяч рублей по курсу. Старт продаж 24 июля.

Как и все аксессуары Galaxy, кольцо не работает с устройствами Apple. У «яблочной» компании пока нет ничего похожего; следить за самочувствием Apple предлагает только с помощью Watch, но ходят слухи, что скоро выйдут AirPods с датчиками здоровья. 

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