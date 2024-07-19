Samsung огорчила всех, кто ждал Galaxy Buds 3 Pro и хотел купить. Наушники больше не продаются

Олег

Buds 3 Pro


У свежих наушников от Samsung вскрылась неприятная проблема, связанная с их неудачной конструкцией. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, первые покупатели наушников Samsung Galaxy Bads 3 Pro массово жалуются на проблему с амбушюрами. Места их крепления оказались чересчур хрупкими и просто отламываются во время снятия насадки. В соцсетях и на YouTube уже наперебой выкладывают видео, демонстрирующие брак.

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Видео: YouTube
Видео: YouTube

Samsung быстро отреагировала на жалобы и уже прекратила поставку Galaxy Buds 3 Pro своим официальным дистрибуторам. Компания пообещала провести проверку и тесты для оценки контроля качество. Крупные торговые площадки вроде Amazon тоже отозвали предпродажи наушников. Всем, кто столкнулся с проблемой «отбрасываемых» амбушюров, Samsung приглашает прийти в свои сервисные центры или же позвонить в службу поддержки. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Mers
+5222
Mers
Тестеров уволить.
7 минут назад
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