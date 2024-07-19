Samsung огорчила всех, кто ждал Galaxy Buds 3 Pro и хотел купить. Наушники больше не продаются



У свежих наушников от Samsung вскрылась неприятная проблема, связанная с их неудачной конструкцией. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, первые покупатели наушников Samsung Galaxy Bads 3 Pro массово жалуются на проблему с амбушюрами. Места их крепления оказались чересчур хрупкими и просто отламываются во время снятия насадки. В соцсетях и на YouTube уже наперебой выкладывают видео, демонстрирующие брак.









Видео: YouTube



Samsung быстро отреагировала на жалобы и уже прекратила поставку Galaxy Buds 3 Pro своим официальным дистрибуторам. Компания пообещала провести проверку и тесты для оценки контроля качество. Крупные торговые площадки вроде Amazon тоже отозвали предпродажи наушников. Всем, кто столкнулся с проблемой «отбрасываемых» амбушюров, Samsung приглашает прийти в свои сервисные центры или же позвонить в службу поддержки. Samsung быстро отреагировала на жалобы и уже прекратила поставку Galaxy Buds 3 Pro своим официальным дистрибуторам. Компания пообещала провести проверку и тесты для оценки контроля качество. Крупные торговые площадки вроде Amazon тоже отозвали предпродажи наушников. Всем, кто столкнулся с проблемой «отбрасываемых» амбушюров, Samsung приглашает прийти в свои сервисные центры или же позвонить в службу поддержки.