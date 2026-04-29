Samsung огорчила пользователей Galaxy — со смартфонов пропала суперполезная опция

Компания Samsung усилила контроль за скачиванием приложений из своего магазина. Об этом пишет SammyFans.

До сих пор загрузить что-либо из Samsung Store можно было без входа в аккаунт, хоть и неочевидно — система всячески склоняет пользователя создать учетную запись или войти в нее. Согласно источнику, теперь это преимущество отменяется: пропустить настройку аккаунта Samsung система больше не позволит. Соответствующее уведомление было разослано многим владельцам смартфонов и планшетов Galaxy.В результате оба предустановленных магазина — Samsung Store и Google Play Store — будут требовать аккаунт, прежде чем скачать что-либо на смартфон. Сейчас единственным более-менее массовым магазином, позволяющим скачивать приложения без регистрации, останется российский RuStore.