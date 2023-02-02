Samsung опередила Apple, открыто заявив о разработке новой категории носимых гаджетов

Фархад

Samsung AR Glass

Глава южнокорейской компании Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh) рассказал журналистам The Washington Post о разработке нового носимого устройства с поддержкой расширенной реальности.

После презентации новых смартфонов Galaxy S23 и ноутбуков Galaxy Book 3 компания решила поделиться со СМИ своим видением будущего. Сейчас инженеры Samsung совместно со специалистами Google и Qualcomm разрабатывают XR-гарнитуру, которая позволит взаимодействовать с дополненной, смешанной и виртуальной реальностями. Уже известно, что гаджет получит чипсет Snapdragon и специальную версию операционной системы Android для подобного типа носимых устройств.

Samsung XR

Президент компании Тэ Мун Ро также отметил, что экосистема гаджетов Samsung уже «готова» к запуску новой категории продуктов.

Интересно, что Samsung решила анонсировать выход гарнитуры расширенной реальности за несколько месяцев до предполагаемого релиза шлема Apple Reality Pro. К тому же у корейского бренда уже был опыт выпуска VR-гарнитур в 2015 году, но спустя три года компания ушла с этого рынка. Возможно, сейчас — лучшее время, чтобы вернуться.

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Источник:
Engadget
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Комментарии

kardigan
+3010
kardigan
Как это опередила,? Apple об этом уже два года говрит.
Может быть опередила в том , что быстрей выпустит? (По части патентов, это да, нужно поспорить
2 часа назад в 15:17
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tellurian
+5003
tellurian
Самсунг первая выпускает, потом переделывает после выхода устройства от Apple. :)
час назад в 16:18
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