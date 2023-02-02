Samsung опередила Apple, открыто заявив о разработке новой категории носимых гаджетов

Глава южнокорейской компании Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh) рассказал журналистам The Washington Post о разработке нового носимого устройства с поддержкой расширенной реальности.
После презентации новых смартфонов Galaxy S23 и ноутбуков Galaxy Book 3 компания решила поделиться со СМИ своим видением будущего. Сейчас инженеры Samsung совместно со специалистами Google и Qualcomm разрабатывают XR-гарнитуру, которая позволит взаимодействовать с дополненной, смешанной и виртуальной реальностями. Уже известно, что гаджет получит чипсет Snapdragon и специальную версию операционной системы Android для подобного типа носимых устройств.
Президент компании Тэ Мун Ро также отметил, что экосистема гаджетов Samsung уже «готова» к запуску новой категории продуктов.
Интересно, что Samsung решила анонсировать выход гарнитуры расширенной реальности за несколько месяцев до предполагаемого релиза шлема Apple Reality Pro. К тому же у корейского бренда уже был опыт выпуска VR-гарнитур в 2015 году, но спустя три года компания ушла с этого рынка. Возможно, сейчас — лучшее время, чтобы вернуться.
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