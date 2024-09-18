Samsung опять чудит: обновление One UI 6.1.1 ломает камеры флагманов Galaxy

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Только недавно Samsung выпустила крупное обновления One UI 6.1.1 для флагманской серии Galaxy S23, а уже спустя пару дней владельцы этих смартфонов начали жаловаться на проблемы со съёмкой.Пользователи отмечают, что новая прошивка сильно портит фотографии при использовании зума в интервале от 16х до 19х. Они получаются слишком размытыми. Один из владельцев Galaxy S23 предложил в качестве временного решения отключить постобработку в настройках камеры. Однако в этом случае снимки получаются с большим количеством шумов.Я проверил на своём Galaxy S23 Ultra — ситуация точно такая же. При съёмке с увеличением 16-19х ИИ слишком сильно выкручивает размытие. Забавно, что если выставить зум на 15.9 или 19.1, таких проблем не наблюдается.Вероятно, компания устранит этот баг в ближайшем патче безопасности, а пока пользователям лучше не пользоваться зумом 16-19х.