Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о приостановке всех отгрузок в Россию. Об этом написали в зарубежном издании Reuters со ссылкой на заявление представителей компании.
Изначально в СМИ распространилось сообщение, что Samsung прекращает отгрузки из-за «текущих геополитических событий». Эту фразу можно понимать двояко, но позже корейское издание Yonhap дало пояснение: компания остановила поставки из-за логистических проблем. Иными словами, Samsung просто физически не может привезти в Россию свою технику. Источник утверждает, что сейчас компания разрабатывает стратегию по преодолению трудностей с доставкой.
Напомним, что со дня на день — с 11 марта — Samsung должна была запустить российские продажи своего нового флагмана Galaxy S22. Скорее всего, теперь эта модель появится в России как минимум с опозданием — а может и вообще не появиться.
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